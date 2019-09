Bimbo muore a 4 anni per un colpo di pistola: «Il fratellino gli ha sparato». Secondo caso in due giorni

Un bambino di appena 4 anni,, è morto ieri negli Stati Uniti per un colpo di arma da fuoco da parte del fratellino: un dramma avvenuto in Texas, precisamente a Fort Worth,, nell'abitazione in cui vive la famiglia dei due bambini.Si tratta del secondo incidente analogo in due giorni: ieri ad Arlington, sempre in Texas, un bambino di sei anni è rimasto gravemente ferito da un colpo di fucile calibro 22 sparato dal fratello di 10-11 anni. Anche in questo caso è successo in casa, dove si trovava l'arma incustodita: non è chiaro - in entrambi i casi - se si tratti di incidenti o azioni intenzioanli. Il piccolo Truth è morto in ospedale al Cook Children's Medical Center, e nella stessa struttura è ricoverato anche l'altro bambino, di due anni più grande. Ferita anche la sorellina di quest'ultimo, di 6-7 anni.