da unmuore mentre sta all'asilo. Un bambino di appena, Michael Carter Donnell, è morto soffocato da un rigurgito mentre era alsenza che nessuno si rendesse conto di quello che stava accadendo.Il piccolo, come riporta il papà Richard, aveva imparato a rotolare su se stesso. I genitori avevano notato che spesso quando era a pancia in su vomitava, per questo cercavano di prestare sempre molta attenzione a metterlo di lato mentre dormiva e avevano comunicato la cosa al personale del nido. Forse una distrazione è stata fatale: lunedì scorso la famiglia è stata chiamata dal personale che ha trovato il piccolo privo di sensi nella sua culletta.Immediatamente sono stati chiamati i soccorsi ma per Michael Carter non c'è stato nulla da fare, come riporta anche la stampa locale . «Stavamo per programmare giornate felici, invece ora dobbiamo seppellire il nostro bambino, è dura», ha dichiarato il padre che accusa il personale della scuola di negligenza. La polizia sta indagando sul caso per capire se in qualche modo la tragedia si sarebbe potuta evitare.