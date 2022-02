Las Vegas, cadavere di un bimbo trovato nel freezer in garage: arrestato compagno della madre

Orrore a Las Vegas negli Stati Uniti. Il corpo senza vita di un bambino è stato trovato dentro il freezer in un garage a pochi metri dalla madre sequestrata in casa dal compagno. L'uomo Brandon Toseland è stato arrestato dopo che la polizia ha ottenuto il mandato per effettuare una perquisizione della casa. A far scattare i controlli è stato il biglietto che la donna ha consegnato alla figlia dove chiedeva aiuto perché non vedeva l'altro figlio, un bambino in età prescolare, dai primi di dicembre.

Spiegava inoltre di essere in ostaggio: il compagno non le permetteva di uscire di casa né di andare nel garage e in altre stanze. Secondo quanto riporta la stampa locale, la piccola che frequenta le elementari ha portato il biglietto a scuola facendolo leggere a un'insegnante che ha allertato le forze dell'ordine.

Toseland, che non è il padre dei bambini, si trova nella prigione della contea di Clark, in Nevada accusato di rapimento, ma è probabile che venga presentata un'accusa di omicidio. La donna che al momento non risulta indagata ha detto agli agenti di aver chiesto al compagno dove fosse il figlio temendo che potesse essere morto.

Durante l'incontro con i media la polizia ha detto che da un primo esame il bambino è morto a dicembre, sottolineando inoltre che le indagini sono ancora in corso. «Ci sono ancora molte domande inspiegabili» ha detto il tenente Ray Spencer del dipartimento di polizia metropolitana di Las Vegas. La bambina è stata affidata ad altri membri della famiglia con l'assistenza dei servizi sociali.

