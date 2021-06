Bimbo di 5 anni morto in auto: il papà lo ha dimenticato sotto il sole. «Doveva portarlo all'asilo»

Un bambino di 5 anni è stato trovato morto all'interno dell'auto del papà. La tragedia è avvenuta in Croazia a Tenin, nella regione di Sebenico, in Dalmazia: secondo una prima ricostruzione della polizia il padre del bimbo, un militare delle Forze armate croate, lo avrebbe dimenticato in auto sotto un sole cocente. Lo scrive il quotidiano Il Piccolo di Trieste, che aggiunge che l'uomo, un 34enne, è agli arresti e indagato per omicidio colposo.

Il padre del piccolo doveva portare il figlioletto nella scuola materna di Tenin, ma dopo aver ricevuto una telefonata da parte dei suoi superiori si sarebbe diretto in caserma dimenticando che a bordo dell'auto c'era il bambino. Intorno alle 15 la moglie, arrivata all'asilo, ha scoperto che il figlio non c'era e ha chiamato il marito: solo a quel punto il 34enne si è accorto della dimenticanza, è corso verso l'auto e ha trovato il bimbo ormai senza vita. Il sindaco Marijo Čačić ha annunciato una giornata di lutto per il comune di Tenin.

