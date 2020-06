I genitori lo costringono a bere grandi quantità di acqua, bimbo di 11 anni muore intossicato

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Giugno 2020, 16:25

Fanno. Il militare Ryan Sabin, 41 anni e la matrigna, Tara Sabin, 42 anni, hanno costretto, il piccolo Zachary Sabin, dia bere acqua fino a morire. La coppia di El Paso, in Texas, è accusata di omicidio di primo grado dopo che il ragazzo è stato trovato morto ricoperto di lividi e con della schiuma alla bocca.Dalle analisi post mortem è emerso che il bambino sarebbe morto per intossicazione idrica forzata. Non sono chiare le motivazioni che abbiano spinto i due a far bere così tanto il piccolo, ma viste le condizioni del corpicino sembra che oltre a forzarlo a bere sia stato anche vittima di violenze fisiche.La donna ha raccontato alle autorità che l'11enne avave spesso urina maleodorante e molto scura, che indossava il pannolino di notte, visto l'elevato numero di volte che doveva andare in bagno a causa di un problema di salute. Tutte conseguenze di un'intossicazione idrica, presumibilmente causata proprio dalla coppia.