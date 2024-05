Terrore al Pony Show, bambino investito da una moto: è in fin di vita

di Cecilia Legardi

Un bambino ha riportato gravi ferite alla testa dopo lo scontro con una moto a Napton, nel Warwickshire (Inghilterra). Il piccolo rischia la vita e, per ora, non c'è traccia del responsabile.

L'incidente

Nella giornata di ieri 25 maggio, verso sera, un bambino è stato trovato in fin di vita in un campo, dove è stato investito da una piccola moto. E' stato portato con urgenza all'ospedale più vicino e sta lottando per sopravvivere alle ferite alla testa. Il bambino si trovava a Napton per assistere al Horse, Pony and Dog Show, una fiera pensata per le famiglie in cui i più piccoli si possono divertire sul prato accanto agli animali.

L'appello

Le forze dell'ordine stanno cercando il conducente della moto e hanno lanciato un appello affiché i testimoni si facciano avanti per chiarire i fatti, qualora ci fosse qualcuno che abbia visto la terrificante scena. Un portavoce della polizia del Warwickshire ha dichiarato: «Questa sera un bambino è stato portato in ospedale con ferite alla testa mortali dopo una collisione che ha coinvolto una piccola moto in un campo fuori Old Brickyard Lane a Napton. Se qualcuno disponesse di riprese effettuate con la dashcam o con il telefono, è pregato di contattarci». Gli agenti stanno svolgendo ulteriori indagini.

Ultimo aggiornamento: Domenica 26 Maggio 2024, 15:21

