Bimbo gioca col telefono del papà e spende mille dollari in cibo: «Gamberoni, pizze e patatine, arrivava di tutto»

Keith Stonehouse si è visto recapitare a casa una sorta di buffet. Suo figlio, un bambino di 6 anni, stava giocando con il suo cellulare, ma per errore ha ordinato 1000 dollari di cibo. La curiosa e costosa vicenda è accaduta in Michigan, alla periferia di Detroit, dove l'uomo si è visto recapitare il conto salatissimo da Grubhub, una delle tante App per la consegna dei pasti a domicilio negli Stati Uniti.

Leggi anche > Nonna si tatua tutto il corpo (tranne il viso): «Orgogliosa di essere una tela vivente». Ecco quanto ha speso

La tragica scoperta

Secondo quanto raccontato ai media americani dal padre, Mason stava giocando con il suo telefono prima di andare a dormire, quando senza che se ne rendesse conto ha speso l'importante cifra nell'applicazione di food delivery. L'uomo aveva dato il permesso al figlio di giocare con il suo smartphone per conciliare il sonno. E il risultato è stato un mix tra l'esilarante e il tragico: alla porta hanno iniziato a bussare diversi 'rider' per recapitare gli ordini, che andavano da gamberoni, insalate, panini, patatine fritte, ma non solo. Nell'ordine si potevano vedere pizze, insalate, cibo indiano e persino africano.

Gli ordini

Le prime consegne a casa della famiglia sono arrivate intorno alle 21:00. E sono proseguite per tutta la serata, come dichiarato dallo stesso padre su Facebook. Il piccolo Mason ha ordinato ogni tipo di cibo. Così tanto che la banca di Keith gli ha inviato un avviso per un eventuale frode in corso, rifiutando un ordine da 400 dollari per delle pizze. «Mentre tutto quel cibo veniva consegnato, ho capito cosa fosse successo e sono andato a parlare con Mason di quello che aveva combinato e questa è l’unica parte che mi fa ridere. Stavo cercando di spiegargli che non andava bene quello che aveva fatto, ma lui alza la mano e mi ferma e dice 'Papà, sono già arrivate le pizze ai peperoni?' Ho dovuto uscire dalla stanza. Non sapevo se arrabbiarmi o ridere». La sua storia, condivisa sui social, è ben presto diventata virale e Mason è finito su tutti i giornali e telegiornali.

La storia virale

Dopo l'arrabbiatura iniziale, l'esilarante storia del piccolo Mason ha scatenato l'ilarità sui social network, tanto che molte emittenti locali e non hanno voluto parlare di quanto accaduto. Mason Stonehouse è diventato una piccola celebrità. E nonostante l'applicazione di food delivery non abbia voluto rimborsare la spesa effettuata, Grubhub gli ha offerto un buono regalo da mille dollari e la possibilità di far parte di una sua campagna promozionale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 6 Febbraio 2023, 18:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA