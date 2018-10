Bimbo di 5 mesi gioca con il cane dei vicini e prende un'infezione: i medici gli rimuovono 11 vermi dall'occhio

Venerdì 19 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Contrae undomestico dei vicini e i medici gli trovano. Un bambino di 5 mesi è stato costretto ad andare in ospedale, dove i dottori gli hanno rimossodall'occhio dopo che aveva giocato a lungo con il cane dei vicini.La mamma aveva notato che il piccolo aveva qualcosa di strano negli occhi, se li toccava spesso, così ha deciso di portarlo nell'ospedale Xi'an No 1 nella capitale della provincia nord-occidentale della Cina, nello Shaanx. A quel punto i dottori hanno scoperto che era affetto da una infezione da nematode e hanno rimosso diversi vermi che strisciavano sulla superficie del bulbo oculare così come all'interno della palpebra.Questi parassiti solitamente si trovano negli occhi dei cani e dei gatti, così la donna, che non possiede animali domestici è rimasta sotto choc. Il piccolo se l'è cavata con qualche goccia e adesso si è completamente ripreso anche se continua a prendere dei farmaci per prevenire l'isorgere di un'infezione, come riporta anche il Daily Mail. Ad attaccare i parassiti al bambino sono stati i cani del vicino di casa, con i quali il bambino sarebbe entrato a contatto, anche se in modo sporadico e con la supervisione degli adulti.