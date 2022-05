Bimbo di tre anni sbranato da un cane muore in ospedale

Un bambino di tre anni è morto sbranato da un cane in Inghilterra. Nel terribile attacco avvenuto in una fattoria a Milnrow il piccolo ha riportato ferite tanto gravi da provocarne il decesso poco dopo l’arrivo in ospedale. La Polizia della Greater Manchester sta cercando di ricostruire quanto avvenuto, perché allo stesso indirizzo risulterebbero anche altri incidenti che avevano coinvolto sempre dei cani. Al momento non ci sono stati arresti ma la polizia parla esplicitamente di indagine penale assicurando che lavorerà «incessantemente per stabilire tutte le circostanze che hanno portato a questa tragedia».

Leggi anche > Coming out in Inghilterra, Daniels 17enne del Blackpool: «Sono gay e adesso finalmente sto bene»

Secondo quanto ricostruito, il bambino si trovava all’aperto con diversi cani prima di essere trovato ferito gravemente intorno alle 13 di domenica. Alcuni animali sono stati sequestrati ed uno è stato abbattuto dagli agenti che sono stati visti intervenire con dispositivi di protezione per affrontare il cane. L’area è sotto sequestro e sul posto, riporta la Bbc, è stata installata una struttura per le analisi forensi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Maggio 2022, 22:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA