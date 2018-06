Neonato muore poco dopo il parto. Genitori disperati: «Diteci cosa è successo»​

«La nostra vita non sarà mai più la stessa, vogliamo ricordare nostro figlio come un bimbo felice e sorridente ma speriamo di scoprire la verità». Due genitori sono disperati dopo la morte del piccolo, unper cause ancora da accertare.Tommy, che viveva con la mamma, il papà e i due fratellini a Wrexham, in, aveva da poco compiuto tre anni. Nello scorso weekend, come riporta anche Metro.co.uk , aveva festeggiato con i genitori, facendo una gita e divertendosi con la famiglia. Prima di andare a dormire aveva manifestato segni di stanchezza, ma sembrava tutto normale, anche alla luce dell'intensità delle due giornate appena trascorse.Il papà di Tommy, Adam Williams, sostiene di aver controllato il figlio mentre dormiva poco prima delle 6 e non ha dubbi: «In quel momento respirava, poi alle 8 abbiamo notato che non si svegliava. Lì è iniziato il nostro incubo». Dai primi esami sul corpo del piccolo, non risultano chiare le cause della morte: a dare indicazioni più precise potrà essere solo l'autopsia, che sarà svolta nei prossimi giorni.