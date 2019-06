Bimbo di due anni sbranato da un leopardo: «Aggredito nel sonno», dramma in un parco

Tragedia in un parco nazionale sudafricano, dove un bimbo di due anni è morto, sbranato da un leopardo: è successo nel Parco Nazionale di Kruger e la vittima è il figlio di un lavoratore del parco stesso. In un comunicato, si legge che l'attacco da parte del felino è avvenuto negli alloggi del personale:

KNP può confermare che un leopardo ha ucciso il figlio di un membro dello staff la scorsa notte

Il bambino aveva solo 30 mesi, l'incidente è avvenuto alle 20:00 e il ragazzo è stato certificato morto dai medici dell'ospedale di Shongwe dopo essere stato accorso lì da membri della famiglia

.



L'animale è stato poi individuato e abbattuto: l'amministratore delegato dei parchi nazionali del Paese Fundisile Mketeni ha mandato le sue condoglianze alla famiglia del bambino in una dichiarazione rilasciata dall'organizzazione.

Le nostre preghiere e i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia - ha dichiarato - Non è mai facile perdere una persona amata, specialmente in circostanze così tragiche, questo è il rischio con cui viviamo quotidianamente. L'anima del piccolo possa riposare in pace eterna

.

Giovedì 6 Giugno 2019, 19:28

