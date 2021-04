Bimbo di 7 anni muore dopo aver toccato una luce in un pub, condannato il titolare

Tocca le luci di un pub e muore fologorato. Il piccolo Harvey Tyrrell ha subito uno shock fatale al King Harold di Romford, a est di Londra, dopo aver toccato le luci esterne del locale. Il bambino di appena 7 anni non è riuscito a sopravvivere alla forte scarica ed è morto poco dopo.

A finire sotto accusa è stato il titolare del pub, David Bearman, 73 anni, di Hornchurch nell'Essex, che proprio oggi è stato condannato per omicidio colposo aggravato dalla negligenza. Le luci, infatti, come riportato anche dalla stampa locale, sarebbero state installate male e questo ha causato il cortocircuito rivelatosi fatale per il bambino. Condannato anche l'elettricista che aveva svolto i lavori sull'impianto. L'elettricista, ovvero il cognato 74enne di Bearman, Colin Naylor, è stato condannato ad un anno dopo è stato ritenuto colpevole di non aver assolto un dovere ai sensi della legge sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Sconvolti dalla perdita i genitori del bambino che a distanza di due anni e mezzo dalla terribile tragedia ancora non riescono a superare il lutto. Una loro dichiarazione è stata letta nel corso del processo, dove la madre ha voluto far sapere di essere sempre stata molto orgogliosa del suo bambino.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Aprile 2021

