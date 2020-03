Il bimbo di 6 anni non può salire sul tappeto elastico perché down, la mamma denuncia: «È discriminazione»

Basket, la nazionale italiana di atleti con sindrome di Down campione del Mondo per la seconda volta consecutiva

Gli vietano diperchéDoveva essere una bella giornata per George Dodsworth e la sua famiglia, ma quando ilha provato a giocare con il tappeto elastico è stato allontanato perché ritenuto non idoneo a quel tipo di gioco.Secondo i suoi cari però si è trattata di una vera e propria discriminazione che la mamma Gemma che ha voluto denunciare quello che è accaduto in un centro giochi a Chatham, nel Kent. Al bambino è stato detto che non poteva salire come invece avevano appena fatto due dei suoi fratelli e lui è rimasto molto male, come riporta anche la stampa locale. La dirigenza del parco ha spiegato alla donna che i clienti con sindrome di Down dovrebbero aver una autorizzazione di un medico di famiglia o di un pediatra.I dirigenti hanno citato le linee guida della British Gymnastics Association, secondo le quali alcune persone con questa condizione possono avere instabilità all'interno delle vertebre del collo. La mamma ha però raccontato che il bambino è scoppiato in lacrime. George si stava togliendo le scarpe quando gli è stato chiesto di allontanarsi. La donna, ha spiegato che ha sempre cercato di spingere George a fare quello che fanno i loro fratelli e quanto accaduto lo ha vissuto come una discriminazione.