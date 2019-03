Bimbo di 5 mesi trovato accanto alla mamma morta da 2 giorni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono statila. Per due giorni sono rimasti in quelle condizioni, fino a quando la mamma e la sorella di Courtney Newlands, 19 anni, di Penilee, Glasgow, non hanno deciso di andarla a trovare per vedere se stava bene visto che non pubblicava post sui social da un po' e non rispondeva al telefono.Purtroppo quello che si sono trovate davanti agli occhi è stata una vera tragedia: la ragazza sarebbe morta per delle complicazioni legate al diabete di tipo 1 di cui soffriva da anni e il piccolo, disidratato per non essere stato nutrito per due giorni, è stato subito portato in ospedale. Le condizioni del bimbo sono stabili e se la caverà, anche se dovrà vivere senza la sua mamma.La ragazza ha rischiato la vita per delle complicazioni dovute al diabete già durante una precedente gravidanza che purtroppo, come riporta anche il Daily Mail , si concluse con un aborto. Da qualche giorno la 19enne aveva l'influenza ma non sembrava nulla di grave, forse ci sono state delle complicazioni legate al diabete ed è morta mentre era sola in casa con il suo bambino.