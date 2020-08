Bimbo di 5 anni ucciso a colpi di pistola: arrestato il vicino afroamericano. E sui social è bufera

Cannon Hinnant, è morto in North Carolina mentre giocava con la sua bicicletta nel giardino davanti a casa. Per l'omicidio è stato arrestato un giovane di 25 anni, Darius Sessoms, accusato di omicidio di primo grado: quando il papà di Canon ha sentito il rumore di uno sparo, è uscito e ha visto il vicino alla porta accanto con una pistola in mano.



Il bimbo è stato trasportato in ospedale dove è successivamente morto. Sessoms è scappato ed è stato poi fermato dalla polizia non lontano dall'area. Ora è in carcere, dove sarà a processo il 25 agosto. Non è la prima volta che Sessoms finisce il carcere: dal 2007 è finito dietro le sbarre in altre due occasioni.







COSA E' ACCADUTO Austin, il papà del bambino, ha raccontato di essere corso fuori dopo aver visto il rumore di uno sparo e ha visto suo figlio ferito. Un bambino di appena 5 anni,, è morto in North Carolina mentre giocava con la sua bicicletta nel giardino davanti a casa. Per l'omicidio è stato arrestato un giovane di 25 anni, Darius Sessoms, accusato di omicidio di primo grado: quando il papà di Canon ha sentito il rumore di uno sparo, è uscito e ha visto il vicino alla porta accanto con una pistola in mano.Il bimbo è stato trasportato in ospedale dove è successivamente morto. Sessoms è scappato ed è stato poi fermato dalla polizia non lontano dall'area. Ora è in carcere, dove sarà a processo il 25 agosto. Non è la prima volta che Sessoms finisce il carcere: dal 2007 è finito dietro le sbarre in altre due occasioni.Austin, il papà del bambino, ha raccontato di essere corso fuori dopo aver visto il rumore di uno sparo e ha visto suo figlio ferito.

Police have charged a 25-year-old man with first-degree murder after they say he shot and killed a 5-year-old boy last week in Wilson, North Carolina. https://t.co/luzzN139lM — CNN International (@cnni) August 14, 2020

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Agosto 2020, 18:46

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ho chiesto aiuto, ho urlato perché qualcuno lo salvasse», le sue parole alla WRAL, tv affiliata della CNN. Poi ha guardato in alto e ha visto Darius che camminava avanti e indietro, con una pistola in mano: «Esplodevo dalla rabbia ma non potevo abbandonare mio figlio», ha spiegato il papà. A quel punto il vicino sarebbe fuggito. In una nota la polizia ha fatto sapere di aver inviato degli agenti in Archers Road, luogo dell'accaduto, il 9 agosto: il bimbo è morto poi dopo il trasporto nell'ospedale della zona. Sessoms è stato arrestato dopo essere stato individuato lunedì a una trentina di minuti di distanza da Wilson.Sula famiglia del bambino ha lanciato una raccolta fondi per chiedere giustizia per il piccolo Cannon: in due giorni sono stati, grazie alla grande eco che la storia ha avuto sui media americani e sui social. Il colore della pelle del presunto assassino del piccolo (Sessoms è afroamericano) ha fatto esplodere infatti tra i sostenitori di Trump una feroce polemica, con tanto di hashtag #sayhisname, in contrapposizione alle proteste dopo la morte di George Floyd. Altra carne al fuoco prima di una campagna elettorale per le presidenziali che si preannuncia sempre più dura.