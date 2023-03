Bimbo di 5 anni sbranato dai cani di famiglia: «Tragedia inspiegabile»

Tragedia in Canada. Un bambino di 5 anni è stato assalito e sbranato dai tre cani di famiglia. L'episodio risale al tardo pomeriggio del 5 marzo quando al 911 è giunta la chiamata disperata dei genitori. Il piccolo, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non ce l'ha fatta. Le ferite riportate nell'attacco dei suoi cani non gli hanno lasciato scampo.

«Tragedia inspiegabile»

Il dramma si è consumato in una casa all'interno della comunità della First Nation a nord di Slave Lake a Edmonton, Alberta. Gli ufficiali della Royal Canadian Mounted Police sono giunti sul posto intorno alle 17:30 e l'immagine che si è presentata davanti ai loro occhi è stata da film horror. Il bambino era avvolto da una pozza di sangue e i soccorsi non hanno potuto fare altro che confermare il decesso. Sul suo corpo numerose ferite, compatibili a quelle di un attacco di cane. «Una tragedia inspiegabile», hanno fatto sapere gli agenti.

«Sbranato dai cani»

L'agente Kelsey Davidge ha confermato ai media locali che il bambino è morto dopo essere stato attaccato dai cani della sua famiglia mentre si trovava a Whitefish. «I tre grossi cani di famiglia lo hanno attaccato. Erano gli animali domestici e ancora non è chiaro cosa abbia scatenato la loro furia omicida». Dopo la tragedia, i tre animali sono stati trovati e poi soppressi. Secondo quanto riferito, infatti, dopo aver ucciso il bambino i cani sono fuggiti e sono stati gli abitanti della comunità a ritrovarli.

