Bambino di 4 anni si perde nel parco nazionale e vaga per giorni tra leoni e iene. Un pilota lo salva: «Non potevo credere ai miei occhi»

Si è perso nella più grande riserva di animali selvatici del Kenya, lo Tsavo Est. E' rimasto vivo per miracolo un bambino di 4 anni che per sei giorni ha vagato all'interno del parco nazionale, meta di safari per turisti, dove vivono leoni, giraffe, scimmie e serpenti velenosi. Il piccolo è stato ritrovato vivo e in buone condizioni a 15 km dal villaggio di Asa, dove vive insieme alla sua famiglia. E' stato il pilota della Sheldrick Wildlife Trust, associazione che si occupa della salvaguardia degli animali, a ritrovarlo e riportarlo a casa.

Scomparso nel nulla

Lo scorso 29 novembre è stata segnalata la scomparsa del bambino, che ha fatto scattare le ricerche, rese difficili dal periodo delle piogge, che hanno cancellato le tracce del piccolo. Quando le speranze si stavano affievolendo, la squadra di terra ha trovato delle impronte a 15 km da dove era sparito, mentre pascolava il bestiame con i suoi fratelli.

Nascosto tra gli arbusti

«Al mattino presto, dalla mia ala sinistra, ho visto una piccola figura sotto di me, circondata da una massa di arbusti e alberi - ha raccontato il pilota Roan Carr-Hartley - Non potevo credere ai miei occhi, era lui. Un bambino minuscolo circondato da una natura selvaggia e infinita». Il piccolo, in stato di choc e coperto di punture di zanzare e graffi è stato reidratato con una flebo, ma è riuscito a salvarsi dai felini, come le voraci ed aggressive iene.



