Sabato 16 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

É statoin un, dove sarebbe morto se non lo avesse notato un passante. Un bimbo diè stato salvato da morte certa da alcuni residenti della zona che hanno iniziato a sentire degli strani rumori provenire dal cimitero, avvicinandosi all'area hanno capito che si trattava di un pianto e hanno così scoperto il piccolo solo tra le lapidi.Il piccolo è stato trovato lo scorso 28 maggio a Quezon, nelle Filippine, ma in questi gironi si è diffusa la notizia. Il bambino è stato subito trasportato in ospedale dove i medici si sono presi cura di lui e gli hanno dato anche un nome, Louis. Pare che il bimbo sia rimasto solo per diverse ore nel cimitero, ma nessuno ha saputo dire chi potrebbe avercelo messo: «Hanno detto che il bimbo è stato lasciato lì durante la notte e che sarebbe potuto essere molto peggio, se nessuno lo avesse sentito piangere la mattina», ha spiegato un residente.Nella zona, come riporta anche il Daily Mail , ci sono molti cani randagi e il piccolo ha rischiato di essere aggredito e magari ucciso da uno di loro. Nonostante le disavventure ora sta bene, ma le autorità stanno indagando per capire chi sia il responsabile del terribile abbandono.