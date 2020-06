Bimbo di 2 anni stuprato e torturato dal compagno della madre: nei video gli chiedeva se lo amava

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Giugno 2020, 20:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA

dopo averBrian O’Grodnick,i ha ucciso Jameson Long,, nella casa in cui vivevano a Joplin, nel Missouri. Secondo la polizia il piccolo sarebbe stato abusato per mesi prima che l'uomo loIl 22enne, compagno della mamma del piccolo, avrebbe non solo abusato sessualmente del bambino ma lo avrebbe anche torturato filmando quello che faceva con il suo smartphone. La mamma è rimasta scioccata dall'accaduto. Dopo aver visto il figlio esanime ha chiamato i soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato nulla da fare, i gravi danni neurologici riportati dopo la violenza sono stati fatali.Le registrazioni sul telefono del 22enne hanno mostrato gli abusi e in alcuni video, mentre obbligava il piccolo a terribili atti sessuali, gli chiedeva anche se lo amava. Ma il bambino sarebbe stato anche vittima di altre terribili torture: tentativi di soffocamento, pugni e altri generi di violenza, come riporta anche la stampa locale