Bimbo di 2 anni salta sul letto e si rompe il femore, la mamma: «Ho sentito il rumore dell'osso»

Stavacome fanno tutti i bambini della sua età quando si è. Harris a soliha subito una grave frattura della gamba mentre stava giocando insieme a sua madre. La donna, Emma 31enne di Forres in Scozia, ha raccontato di averLa donna stava rifacendo il letto quando il figlio, come riporta il Sun , ha iniziato a saltare sui cuscini. Dopo un po' la mamma ha sentito un rumore strano e il piccolo è caduto in terra. Per i medici si tratta di una frattura decisamente anomala di cui non si conoscono le origini, vista l'età del bambino e il tipo di gioco che stava facendo non sarebbe stata, in teoria, possibile, alcuna rottura.«I medici ci hanno detto che questo tipo di fratture si verificano solo in seguito a gravissimi incidenti stradali o traumi simili», ha spiegato la mamma dicendo che vista la sua età non è nemmeno stato possibile procedere con un'operazione, così il piccolo è rimasto con la gamba in trazione per tre settimane in ospedale. Ora il bimbo sta bene ed è tornato a giocare.