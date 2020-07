Bambino di 10 anni cade nella buca di un cantiere e muore: «Stava giocando con altri bambini»

Ultimo aggiornamento: Sunday 19 July 2020, 20:38

, cade nella buca di un cantiere e. Shea Ryan,stava giocando in un'area lontano da casa quando è inciampato cadendo nellain un complesso residenziale a Drumchapel, a nord di Glasgow.Il bambino era in compagnia di altri ragazzi della sua età quando è scivolato e per lui sono stati inutili i soccorsi. Le persone che hanno assistito alla scena hanno chiamato subito aiuto ma il bimbo è morto durante il trasporto in ospedale. Le ferite riportate erano troppo gravi e per i medici non è stato possibile fare nulla.I suoi amici che hanno assistito alla scena, allertando i genitori, sono sotto choc e intanto le autorità indagano sul caso. Nella zona era aperto un cantiere per effettuare dei lavor di drenaggio, si cerca di stabilire le circostanze esatte dell’accaduto ed eventuali responsabilità nella sicurezza del cantiere.