Il bimbo di 9 anni si comporta male, dai genitori punizione choc: «4 ore di addestramento militare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si era comportato male, perciò i suoi genitori hanno pensato ad una: nulla di particolarmente violento, ma non certo una passeggiata, dato che mamma e papà hanno pensato bene di sottoporlo ad un addestramento in stile militare di ben quattro ore. Un caso che è finito in tribunale e che è costato una condanna ai genitori troppo severi: il piccolo protagonista della storia ha infattiButtato giù dal letto alle nove di sera, i genitori lo hanno costretto a fareper ben quattro ore, fino a ‘mollarlo’ soltanto all’una del mattino. Ogni esercizio durava nove minuti: se il bambino non riusciva a farlo come richiesto, l’orologio veniva resettato e doveva ricominciare da capo,È successo in Cornovaglia a St Austell a gennaio dell’anno scorso: i genitori, entrambi intorno ai trent’anni (l’identità è rimasta anonima) sono apparsi davanti alla corte e si sono dichiarati, mentre altri due adulti, probabilmente amici di famiglia o parenti, sono finiti sotto accusa per non essere intervenuti.Il caso è emerso dopo che la vittima lo ha raccontato a scuola ad un’insegnante, che ha avvertito. Madre e padre del bambino sono stati condannati a sei mesi di carcere, pena sospesa per un anno e mezzo: «Il bambino piangeva, non riusciva a fare gli esercizi, e se falliva doveva ricominciare - ha detto il giudice Simon Carr - Ciò che è chiaro è che in quel momento non siete stati capaci di essere buoni genitori».