Il bimbo dai capelli di ghiaccio, come vive il piccolo Wang a un anno di distaza dalla foto virale?

nel tragitto verso la scuola. La foto di Wang Fuman, uno studente dscattata nel gennaio del 2018 divenne virale facendo il giro del mondo, così come la sua storia. Il piccolo doveva percorrere 5 chilometri al freddo per andare a scuola , la sua famiglia era molto povera, ma la sua voglia di imparare non lo fermava nemmeno di fronte alle temperature glaciali.Tutto il mondo si è mobilitato per il piccolo e la sua famiglia, e dopo una raccolta fondi è stato anche possibile trovare un lavoro per il padre che potesse in questo modo provvedere alla sua famiglia e riuscire a dare al bimbo uno stile di vita più confortevole. Dalla capanna in cui viveva oggi Wang si è trasferito in una casa a due piani a pochi passi dalla scuola: «Ora siamo molto più al riparo dal vento e dalla pioggia», ha raccontato a distanza di un anno la famiglia alla stampa locale . Nella scuola che frequenta sono stati messi i riscaldamenti per far stare meglio i piccoli studenti ed è stata adibita una parte come dormitorio per i bimbi che vengono dai villaggi.La sua storia ha cambiato la sua vita e anche quella di molti suoi compagni, ma il sogno del bambino resta sempre lo stesso: studiare. Wang ha dichiarato che da grande vuole diventare un poliziotto per poter aiutare le persone e arrestare i malviventi.