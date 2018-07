Sabato 14 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un. Ciò che è avvenuto a unpuò essere definito così. Il piccolo èdel secondo piano di un palazzo ma è stato incredibilimenteda un passante che era lì per caso.Il bimbo ha sbattuto alla ringhiera del piano inferiore ma, prima dell'impatto che sarebbe stato fatale, è stato afferrato dall'uomo che passeggiava nel marciapiede sottostante. La vicenda è avvenuta in Spagna, a Puerto de Mazarrón (Murcia). Trasportato in ospedale è sopravvissuto senza gravi conseguenze.Tanta paura per i genitori, che non si erano accorti di nulla, che non sono stati ritenuti responsabili del fatto. Tuttavia è stata comunque aperta un'indagine per far luce sulla dinamica. Si sarebbe infatti trattato di una svista, il piccolo era in casa e per motivi ancora da stabilire è precipitato dal balcone. L'eroe per caso si sarebbe accorto del bimbo in caduta solamente sentendo le urla dei vicini al momento del volo.