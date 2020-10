Bimbo autistico di 2 anni lasciato vagare solo in strada senza vestiti, arrestati i genitori

Hanno lasciato vagare solo in strada il figlio di 2 anni affetto da autismo. Molly Neal, 38 anni, e David Estrada, 37 anni, sono stati arrestati lunedì dopo che la polizia ha ricevuto una denuncia di un bambino mentre vagava nudo su una strada molto trafficata. A prendersi cura del bimbo sono stati i vicini di casa che lo hanno portato nel loro appartamento allertando le autorità.

Quando la polizia è giunta sul posto, a Wichita Falls, in Texas, ha trovato i genitori del piccolo che gridavano dicendo che il figlio era scappato ed erano disperati sulle sue tracce. I vicini hanno precisato che più volte il piccolo era stato sorpreso in strada, spesso senza vestiti e sporco. La donna che si è presa cura di lui ha precisato di aver avvertito i genitori, ma vedendo che nessuno interveniva ha prima salvato il piccolo e poi ha chiamato le autorità.

Così per la coppia sono scattate le manette. Tutti e due hanno precedenti penali per spaccio di droga e la famiglia era da tempo seguita dai servizi sociali che aveva segnalato uno stato di abbandono in cui viveva il piccolo. Spesso in casa veniva lasciata la porta aperta e i genitori non sempre badavano al minore. Ora l'accusa è di abdandono e messa in pericolo di un bambino sotto i 14 anni, come riporta anche la stampa locale.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 16:13

