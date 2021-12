Mamma pulisce il pavimento, il figlio di un anno annega nel secchio d'acqua

La mamma si allontana per aprire la porta di casa e il figlio affoga nel secchio di acqua con cui stava lavando il pavimento. Il piccolo Joao Miguel sarebbe caduto a capofitto nel secchio di acqua che la mamma stava usando per lavare il pavimento dopo che la donna si era recata per pochi minuti a parlare con suo nipote al cancello principale.

La tragedia è avvenuta un mese prima del primo compleanno di Joao nella loro casa nella città di Cariacica, in Brasile, come riporta la stampa locale. La donna stava pulendo casa mentre il bambino giocava. Si è allontanata per pochi minuti e quando è rientrata ha visto il piccolo con la testa dentro il secchio e ha immediatamente provato a salvarlo.

La donna e la sorella hanno iniziato a chiedere aiuto e hanno chiamato i soccorsi, rendendosi conto che il piccolo, di cui non si conosce l'età, erano molto gravi. I sanitari giunti sul posto però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ora la polizia sta portando avanti le indagini, ma non si esclude il coinvolgimento della mamma

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 17:08

