Unviene brutalmentementre gioca al parco, ma viene salvato dallo zio. Le lesioni che ha riportato il piccolo sembrano essere le stesse dell'aggressione di un orso, tanta è stata la violenza degli animali.Lewis Barkley stava giocando con gli amici in un parco giochi a Speke, nel Merseyside, quando gli animali si sono avventati contro i ragazzini. Appena visti i bambini sono scappati, provando ad arrampicarsi su una staccionata ma Lewis è stato trascinato a terra e poi aggredito: ha riportato ferite alle braccia, alle gambe e al volto. Probabilmente si sarebbe conclusa in tragedia se non fosse stato per il provvidenziale intervento dello zio del ragazzo, il 35enne Richie Shields.«C'era uno squarcio sulla parte posteriore della sua gamba. Ha morsi e graffi sulla sua mano e sul torace: i cani gli hanno praticamente dato la caccia», ha dichiarato l'uomo al Mirror. Un uomo di 72 anni è stao ritenuto colpevole dell'aggressore, il padrone dei cani avrebbe dovuto tenerli al sicuro. Lewis è stato soccorso in ospedale, e anche se è piuttosto malconcio, secondo i medici si riprenderà completamente.