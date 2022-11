Bambino di 6 anni aggredito da un pitbull, pastore tedesco eroe gli salva la vita: il video choc

Il cane è il migliore amico dell'uomo... e il video diventato virale, nelle ultime ore, su TikTok ne è la dimostrazione: un pastore tedesco è riuscito a salvare la vita di un bambino di 6 anni che stava per essere attaccato da un pitbull nel cortile vicino casa. 23,5 milioni di visualizzazioni per il pastore tedesco eroe del web.

Cosa è successo

Il video pubblicato sul social cinese è il filmato della telecamera di sicurezza, e mostra il bambino mentre gioca nel cortile accanto casa, quando viene raggiunto da un pitbull nero che tenta di aggredirlo.

La vicenda non è finita in tragedia grazie al salvataggio del pastore tedesco, di nome Tank, che è riuscito a coprire il bambino con il proprio corpo, scacciando via l'altro cane.

Il bambino, poi, si è allontanato dalla parte opposta a quella dei cani, fuggendo verso le braccia della mamma, che disperata si è allontanata dagli animali portando il figlio dentro casa, al sicuro.

«Il pastore tedesco ha persino guardato indietro per assicurarsi che il bambino fosse al sicuro. Questo mi ha sconvolto», ha scritto un utente a corredo del video pubblicato su TikTok. «Non è un pastore tedesco... è un angelo», ha scritto qualcun altro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Novembre 2022, 17:39

