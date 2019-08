Bimbo abbandonato durante una tempesta, la polizia lo ritrova sotto un ponte da solo

Domenica 11 Agosto 2019, 10:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e infreddolito sotto il molo di, in Inghilterra . Undi nove anni è stato trovato nel cuore della notte sotto unvicino al lungomare, dopo una violentissima tempesta.Per ripararsi dal vento che soffiava a 60 km/h, il piccolo si era nascosto sotto il ponte. La polizia - dato il forte temporale e l'ondata disu tutto il Paese - stava effettuando un giro di controllo nella zona del molo di Brighton quando si è accorta di una piccola sagoma nera. Quando gli agenti sono avvicinati non potevano credere ai loro occhi: un bimbo di 9 anni da solo accuciato per ripararsi dal vento.Sulla dinamica del fatto, ancora non si sa molto. Due adulti sono stati arrestati per sospetto di abbandono e rimangono in custodia cautelare, ha riferito la polizia del Sussex.