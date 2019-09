Bimbo di 8 anni aggredito da un puma: ecco come sì è salvato

Domenica 8 Settembre 2019, 16:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Haed è riuscito a sopravvivere. Pike Carlson è stato aggredito dalla bestia mentre giocava nel suo cortile insieme al fratello nella loro casa a Bailey, in Colorado. Il piccolo è stato raggiunto dal puma in modo velocissimo, poi l'animaleIl fratello maggiore ha subito avvertito i genitori mostrando loro quello che stava accadendo. Il padre ha visto la scena e senza pensarci nemmeno un secondo è corso in aiuto di suo figlio, ma è stato in quel momento che il bambino è riuscito ad afferrare un bastone e a metterlo dentro l'occhio del giaguaro. Quando il padre ha raggiunto il figlio l'animale si era già dato alla fuga, così il bambino è stato portato subito in ospedale.«Mi ha detto ‘Papà, tutti gli animali hanno un punto vulnerabile, i loro bulbi oculari’», racconta il padre alla stampa locale . Poi ammette di essersi molto spaventato vedendo Pike: il bimbo aveva un lato della faccia aperto e il cuoio capelluto era stato reciso. Portato in ospedale è stato sottoposto a due interventi, anche se non era in pericolo di vita. Oggi sta molto meglio ma dovrà subire un'altra operazione alla palpebra danneggiata durante l'agguato.Il bambino sta molto meglio, e ha anche completamente superato lo spavento di questa brutta avventura. La famiglia ha lanciato una raccolta fondi online per raccogliere soldi per sostenere le spese mediche per le cure di Pike.