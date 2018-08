Martedì 7 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:59 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Joel Urhie aveva soloquando èdi un palazzo a Deptford, nel Regno Unito. Il caso però viene trattato comeperché c'è il sospetto che qualcuno abbia volontariamente dato alle fiamme lo stabile.La madre di Joel, Sophie, e la sorella, Sarah, sono riuscite a fuggire dall'appartamento prima dell'arrivo dei soccorsi, ma il bambino sarebbe rimasto intrappolato. «Crediamo che l'incendio sia stato avviato deliberatamente, ma a questo punto non sono in grado di approfondire ulteriormente i dettagli a causa di ragioni operative», hanno fatto sapere le autorità che stanno portando avanti le indagini.L'incendio è stato molto grande e devastante. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa della famiglia, come riporta anche l' Indipendent , che si sono subito preoccupati per i ragazzi. Joel è stato descritto da tutti come un bambino sereno e sorridente, la sua morte ha lasciato un vuot incolmabile. La madre e la sorella sono state ricoverate in ospedale, ma pare che le loro condizioni non siano gravi.