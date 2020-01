Bimbo di 4 anni contrae l'herpes dopo un bacio: «Ogni volta sta malissimo, lo avrà per tutta la vita»

Neonato di 4 settimane rischia di morire per il bacio di un parente: cosa è successo

Domenica 26 Gennaio 2020, 18:52

Unquando era piccolissimo hadel piccolo Farron Laycock, un bimbo di di Hull, nel Regno Unito. Il bimbo haquando qualcuno con l'herpes labiale lo hae il virus resterà in lui per tutta la vita.Laura Redfer e suo marito hanno mostrato su Facebook le immagini del loro bimbo, nello specifico del suo orecchio completamente pieno di croste e pus. Il bimbo è stato portato in ospedale e sottoposto a un ciclo di antibiotici in vena. Purtroppo il virus herpes ormai si trova all'interno del suo corpo e tutte le volte che sarà stanco o le sue difese immunitarie si abbasseranno si manifesterà con le fastidiose pustole.Ogni volta che si manifesta l'infezione il bambino, spiega la mamma, grida dal dolore e le bolle gli provovano un forte bruciore. La famiglia, come riporta il Mirro r, ha voluto raccontare questa storia per allertare tutti i genitori su questo virus: «Se qualcuno si avvicina a un neonato, per favore, si lavi le mani e se si soffre di herpes labiale non baci il bambino. Può avvenire il contagio anche se l'herpres non è visibile e può causare danni al cervello e morte nei neonati».I genitori non sanno chi possa aver contagiato il loro bambino. La prima volta che si è sentito male aveva 6 mesi ed è stato straziante: «Lo prende due o tre volte all'anno e lo avrà per tutta la vita»..