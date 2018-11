«I vaccini uccidono e vi ingannano», la bufala dei no vax rimossa da Facebook dopo una sentenza​

Undi appena, che si trovava in campeggio con i genitori in riva al mare, era uscito dalla tenda ed era, rischiando anche di andare alla deriva. Per fortuna, però, in quelle stesse acque ha trovato un angelo, con le sembianze di un anziano ed esperto, di nome, che lo hadall'annegamento.Come riporta Stuff.co.nz , il piccolo, di 18 mesi, si trovava in una spiaggia dellaquando, non visto dai genitori che stavano ancora dormendo, è finito in acqua. A salvarlo, pochi minuti dopo, ci ha pensato, che stava pescando proprio in quel lembo delifico e che ha notato il piccolo. «, era immobile e fluttuava, la pelle sembrava di porcellana, anche per l'effetto dei capelli corti e bagnati» - racconta il pescatore eroe - «Ho deciso quindi di recuperare ciò che mi sembrava una bambola, e all'improvviso ho sentito un piccolo urlo e ho pensato: "Oh, mio Dio, è un bambino ed è vivo!"».Dopo aver riportato il piccolo a riva,ha chiamato i soccorsi, ma per fortuna il bimbo non aveva riportato gravi conseguenze ed è stato così riaffidato alle cure dei, Joshua e Jessica. L'episodio è avvenuto intorno alle sette di mattina dello scorso 26 ottobre, ma è stato raccontato alcuni giorni più tardi dai media neozelandesi. Gus Hutt ha poi iniziato a rilasciare una serie di interviste e in questi giorni è considerato da tutti un eroe: «Ma non lo sono, anche se quel bambino ha rischiato molto. Non era ancora arrivato il suo momento, ma è stato fortunato, perché la corrente stava aumentando e se fossi giunto in quel punto solo pochi minuti più tardi, non l'avrei trovato». I genitori del piccolo, ad ogni modo, gli saranno sempre riconoscenti. Lasi è poi sfogata in un'intervista a Stuff.co.nz : «Scoprire ciò che è successo è stato terribile, pensare a cosa sarebbe potuto capitargli senza l'aiuto di quell'uomo lo è ancora di più».