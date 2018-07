Bimbi costretti all'incesto e a uccidere animali, dopo anni chiesto un risarcimento record allo Stato

«Ci picchiano sulle parti intime», così i bimbi hanno incastrato le suore​

Una serie di negligenze e maltrattamenti di ogni genere, che a distanza di anni hanno portato ad una richiesta dialloche costituirebbe un record. Sono sconvolgenti i dettagli relativi aglisubiti da dueche porteranno a vita le conseguenze di ciò a cui sono stati costretti per anni.La vicenda, che ha messo sotto choc un intero paese, arriva dalla. I due fratellini, per lunghissimi anni, hanno vissuto allo sbando più totale, con unaautolesionista che si infliggeva ferite davanti a loro, non li lavava e li nutriva di rado, costringendoli anche a mangiare fuori dal portone di casa. Le indagini avevano anche appurato veri e propri abusi sessuali, con i due fratellini che venivano costretti a rapporti incestuosi e che ben presto avevano iniziato a mostrare squilibri psicologici ed evidenti forme di aggressività.Tra i casi riportati, ci sarebbe anche l'uccisione di un gatto, avvenuta nella casa. Il caso ha visto la condanna dei genitori ma, come riporta Metro.co.uk , un nuovo processo si è aperto per la richiesta di unda parte dello Stato: sotto accusa, infatti, ci sono i servizi sociali, che hanno ammesso di essere intervenuti quando ormai era troppo tardi e che i due bambini potevano essere salvati molto tempo prima. La richiesta ufficiale, però, rappresenterebbe un record assoluto per la Gran Bretagna: 238 milioni di sterline, oltre 250 milioni di euro. Il Ministero della Salute, responsabile dell'assistenza sociale, ne ha offerti poco più di 15.