Bimbi bevono latte a colazione, ma in realtà era sigillante per pavimenti: in tre finiscono in ospedale

Scambiano il latte per sigillante per pavimenti i bambini finiscono in ospedale. In una scuola elementare dell'Alaska 12 bambini hanno ingerito accidentalmente del sigillante per pavimenti, tossico, dato loro come latte. Il colore del prodotto era del tutto simile al latte ma le conseguenze per i piccoli sono state molto gravi.

Non si sa cosa possa aver scatenato l'errore, di fatto alcuni bimbi hanno accusato un forte bruciore dopo aver bevuto quello che credevano essere latte e sono finiti in ospedale. Nella scuola elementare di Sitʼ Eeti Shaanáx̱ di Glacier Valley, era in corso un campus estivo nell’ambito di un programma di assistenza alle famiglie per il periodo di chiusura. Ai bambini era stata servita la colazione ma alcuni di loro hanno iniziato a stare male.

Gli addetti del campus hanno verificato quello che i piccoli, di età compresa tra i 5 e i 12 anni, avevano denunciato e si sono accorti che il latte era in realtà sigillante per pavimenti. Immediatamente è partita la segnalazione al centro antiveleni con l'intervento di medici e sanitari sul posto e sono stati allertati anche i genitori dei bimbi. Solo 3 dei piccoli hanno avuto bisogno di cure ospedaliere. Ora sul caso è stata aperta un'indagine.

