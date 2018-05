Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unadopo esser statadalsotto al sole. La piccola era legata all'interno della vettura di famiglia mentre il padre adottivo stava lasciando il fratello all'asilo.L'uomo non si è ricordato di averla lasciata in macchina e il caldo afoso l'ha soffocata. La tragedia è avvenuta nell'East Nashville, negli Stati Uniti.Con la temperatura esterna di circa 25°C, la vettura sotto al sole ha raggiunto un valore senza dubbio superiore che non ha lasciato scampo alla bimba. A trovarla, sconvolta, è stata la mamma che l'ha portata di corsa all'ospedale dove hanno solamente potuto constatarne il decesso.