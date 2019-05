La bimba torna a casa dall'asilo, la mamma fa una scoperta choc: «Aveva 25 segni di morsi»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La figlioletta era tornata a casa dall’asilo e la mamma ha fatto una scoperta choc: oltre venti segni di morsi sul suo corpo, macchie rosse inequivocabili. È successo negli Stati Uniti, precisamente in Arizona, dove, una giovane mamma, ha denunciato la scuola materna per negligenza dopo lo scioccante episodio.La figlioletta Rosalynn, quando la mamma l’ha cambiata dopo averla portata a casa dalla scuola, presentava infatti diversi segni sulla schiena. Il mio cervello ha smesso di pensare e ho iniziato a piangere. Ho pensato: ma sono davvero dei morsi?, ha detto la donna ai media locali, accusando gli insegnanti di non aver fatto nulla e soprattutto di non averle detto nulla.L’episodio è avvenuto a febbraio: secondo la polizia i segni sarebbero stati causati dai morsi di un altro bambino. La scuola, la Creative Beginning Preschool, non ha commentato l’incidente, mentre dal Dipartimento della Salute hanno fatto sapere di non potersi esprimere per non compromettere le indagini, scrive il Daily Mail.