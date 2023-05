Bimba di sette mesi muore soffocata in vacanza: «Oggetto conficcato in gola»

di Redazione web

Morta soffocata ad appena sette mesi, duranta una vacanza in Turchia. La piccola Elizabeth Coffey è stata portata d'urgenza in ospedale dove i medici hanno trovato un oggetto conficcato in gola che le impediva di respirare. Una vacanza choc quella dei coniugi inglesi Coffey, che avevano scelto un resort ad Antalya per trascorrere alcuni giorni di relax insieme alla bimba.

Diventa mamma a 15 anni e uccide il figlio, l'omicidio brutale: soffocato e gettato nel sacco della spazzatura

Soccorsi inutili

Quando i genitori della bimba si sono accorti che non riusciva a respirare hanno chiamato i paramedici che hanno portato Elizabeth all'ospedale privato Aspendos Anatolia a Serik, dove i medici hanno subito riscontrato che la piccola era in crisi respiratoria e nonostante tutte le manovre non sono riusciti a salvarle la vita.

Bimba di 2 anni ha orecchio arrossato e prurito, scoperta choc dal pediatra

Oggetto in gola

Il medico che l'ha presa in cura ha riferito che il cibo o altro si era depositato nella gola della neonata che non riusciva a respirare.

Un'altra tragedia

Purtroppo a tragedia in Turchia, segue un altro dramma che ha portato via un bambino britannico di 18 mesi, annegato la scorsa settimana in una piscina in una villa vicino ad Alicante, in Spagna.

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Maggio 2023, 17:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA