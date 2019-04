Bimba di 4 anni scrive alla mamma morta di tumore: la risposta arriva dal Paradiso...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La mammae la figlia, di soli, decide diQuello che è accaduto alla piccola Ella Lennon ha dell'incredibile, visto che ha ricevuto una, firmata proprio dalla donna scomparsa.Jennifer Lennon, è morta a dicembre scorso a causa di un tumore, ma la piccola ha voluto comunque inviare una lettera d’auguri in occasione della festa della mamma. Ha così scritto un saluto alla mamma, mettendo come indirizzo «il numero 1 della Porta degli angeli nelle nuvole, in paradiso». Ma la bella sorpresa è arrivata dopo circa 48 ore, quando le è stata recapitata una lettera con la risposta della sua amata mamma.«Insieme alle mie sorelle, Ella ha mandato alla madre una cartolina, per farle gli auguri. Ma oggi abbiamo ricevuto una risposta: un gentile estraneo della Royal Mail, il servizio postale anglosassone, ha dedicato del tempo per rispondere e rendere così felice una bambina», ha scritto una delle zie della piccola Ella, come riporta il Daily Mail . La bambina non ha saputo trattenere la felicità, il suo viso si è illuminato nella convinzione che la mamma dal cielo le avesse risposto.La famiglia ha voluto ringraziare il gesto dell'anonimo che ha deciso di rispondere e ha condiviso in rete la storia che ha commosso centinaia di persone.