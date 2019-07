La bimba di 9 anni e il disegno che aiuta la polizia nelle indagini per un furto

Bimba di 7 anni ustionata dal tatuaggio all'henné: «Le cicatrici resteranno per tutta la vita»​

Martedì 16 Luglio 2019, 16:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unadi appenaha aiutato la polizia a risolvere un, grazie alla sua eccezionale memoria fotografica e alla cura dei dettagli nel disegnare. La piccola, che aveva visto un camioncino in strada, ritenuto il mezzo con cui era stato compiuto un furto, è stata ascoltata dagli agenti e ha fornito loro undel veicolo, rivelatosi poi molto fedele all'originale.È accaduto a Springville (Utah), negli Stati Uniti. Come riporta Fox News , la polizia stava indagando sul caso di un furto da parte di un uomo e una donna che, alla guida di un furgone, avevano seguito un mezzo delle poste e, approfittando di una sosta da parte del guidatore, erano riusciti a rubare un pacco al suo interno. Gli agenti hanno poi scoperto che laaveva assistito al passaggio del furgone e questa, convocata in commissariato, ha iniziato a disegnare, con dovizia di particolari, il mezzo sospetto.Oltre al colore rosso, la bimba è riuscita a disegnare molto bene anche alcune ammaccature ai lati del furgone ed il portapacchi installato sulla parte posteriore. Il disegno della bimba ha consentito alla polizia di inviduare quel mezzo nelle registrazioni di alcune telecamere di sicurezza. A bordo del furgone c'erano un uomo e una donna, che a questo punto potrebbero avere le ore contate.