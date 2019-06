Bimba nasce sul treno, il regalo della compagnia: viaggi gratis fino a 25 anni

Una bimba nata in treno in Irlanda, potrà viaggiare gratis per 25 anni. E' successo nel pomeriggio di martedì 11 giugno, sul servizio della compagnia Iarnròd Eireann che va da Galway a Dublino, in Irlanda. A riportarlo è il The Independent, e ad accorgersi del tutto, è stata Emma Tote, assistente catering in servizio quel giorno. Nonostante l'intervento dell'ambulanza, il personale del treno ed alcuni passeggeri, tra cui un medico originario di Galway, hanno contribuito a far sì che il parto avvenisse nel migliore dei modi.



"Siamo lieti che sia i clienti che il personale abbiano assistito i medici - riferisce un porta voce della compagnia ferroviaria - facciamo gli auguri alla mamma per la nascita della bambina, e offriremo viaggi gratis alla figlia fino a venticinque anni." Mamma e figlia, che ora stanno bene dopo essere state portate in ospedale, una volta giunte a Dublino.



Eppure, non è la prima volta che un bambino nato su un mezzo di trasporto, venga "premiato" con anni di viaggi gratis. Nel giugno 2017 infatti, un bambino nato durante un volo Jet Arways in Arabia Saudita, ha ricevuto come regalo la possibilità di volare gratis per tutta la vita dalla compagnia aerea.





Venerdì 14 Giugno 2019, 11:55

