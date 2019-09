Bimba nasce prematura durante un soggiorno a Dubai, coppia costretta a pagare 113 mila euro: «Non ci lasciano nostra figlia»

Giovedì 26 Settembre 2019, 17:17

Lae l'ospedale chiedeUn papà ha chiesto aiuto al web dopo il salato conto che si è visto arrivare dall'ospedale di Dubai. Azhar Saleem, 26 anni, di Birmingham, ha spiegato che lui e Syeda Khola Adnan, 23 anni, non possono portare a casa la loro bambina se non iniziano a pagare la somma dovuta alleLa piccola è nata di 23 settimane, al momento della nascita pesava appena 4 etti e si trovava in gravi condizioni. La coppia, originaria di Dubai, viveva da anni in Inghilterra, erano tornati negli Emirati per il matrimonio lo scorso dicembre e a gennaio Seyda è rimasta incinta. Poco dopo sarebbe dovuta partire per il Regno Unito, ma ci sono stati diversi problemi con il visto che l'hanno trattenuta in città, fino a quando, lo scorso luglio, non è stata sottoposta a un cesareo di urgenza per salvare la vita alla bimba.La donna era in cura da uno specialista fetale presso il Royal Hospital della NMC, una clinica privata e durante la visita di controllo il medico si è reso conto che il feto era sofferete. La mamma voleva partorire in un ospedale governativo, ma la situazione era troppo urgente e hanno fatto tutto in clinica presentando però poi un conto molto salato. La coppia, infatti, non ha un'assicurazione e la bimba ha bisogno di cure. Il parto è costato loro 113 mila euro e le cure per la figlia potrebbero costare altrettato.I due non hanno abbastanza soldi, inoltre Azhard deve rimanere in Inghilterra per poter lavorare e mantenere il visto. La coppia ha così deciso di chiedere aiuto al web lanciando una raccolta fondi per pagare le spese mediche e permettere alla famiglia di riunirsi nuovamente non appena la bambina sarà stabile.