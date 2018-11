Mercoledì 14 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Sia causa deiLa piccola Madison Whitsett, di Birmingham, è morta lunedì dopo che sua madre, Eugenia Williams, e il patrigno si sono accorti quello che era successo nella sua cameretta. La bambina stava nella suacome spesso accadeva, quando però la madre è andata a chiamarla si è trovata davanti la scena choc.Secondo quanto riporta il Daily Mail, la ragazza era da poco tornata a casa da scuola. La madre era al telefono con una sua amica quando ha iniziato a cercarla per uscire e aprendo la porta ha visto al figlia appesa a una fune. La donna ha subito chiamato i soccorsi e la bambina è stata portata con urgenza in ospedale, ma purtroppo non c'era più nulla da fare.La famiglia ha parlato con uno degli amici di Madison che ha confessato che da qualche tempo era stata presa di mira dai bulli e questo la rendeva sempre ansiosa e infelice di andare a scuola. Da qualche tempo assumeva anche un farmaco che, come scritto nel foglietto illustrativo, poteva dare come effetto collaterale uno stato depressivo. Entrambe le cose possono averla spinta a compiere un simile gesto, la sua famiglia è sconvolta ma ha deciso di raccontare quello che è accaduto per lanciare un messaggio a tutti i genitori e invitarli a fare attenzione a ogni possibile cambiamento nell'umore dei loro figli.