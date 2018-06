Venerdì 22 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:33 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A soliè stata presa di mira daiche in più occasioni le hanno. La madre della piccola, Samantha Fleming di 34 anni, ha volutoi terribili atti di bullismo che si sono svolti nella scuola della figlia, la Cherry Tree Primary School, a Chaddesden, in Gran Bretagna.La bimba è nata con microcefalia, una condizione rara in cui la testa del paziente risulta più piccola del normale perché il cervello non si è sviluppato correttamente o ha smesso di crescere. Dopo qualche giorno di scuola ha iniziato a notare che qualcosa non andava nei capelli della bambina e ha capito che le venivano tagliati i capelli: «La prima volta che è successo, la scuola ha parlato ai bambini di quanto siano pericolose le forbici. Poi, dopo che è successo di nuovo a febbraio di quest'anno, ho parlato con il dirigente scolastico, che ha detto che avrebbe tenuto d'occhio la questione. Ma ora è successo ancora».A causa della sua malattia la bambina ha dei problemi di apprendimento, ma ultimamente aveva fatto molti progressi. I recenti atti di bullismo hanno però condizionato i suoi passi in avanti e la bimba è tornata al punto di partenza. La scuola ha fatto sapere che si impegnerà a trovare i responsabili di un simile gesto e che provvederà a punirli nel modo più adeguato, come riporta anche il Mirror