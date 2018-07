Bimba di sei anni scomparsa e trovata morta: choc sull'isola che accolse i rifugiati

Lunedì 2 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:22 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Una bambina di appena sei anni è scomparsa ed è stata poi ritrovata morta in Scozia, a Rothesay,. Dopo tre ore di ricerche, partite questa mattina, la polizia ha trovato un corpo nei pressi di un vecchio albergo: un’inchiesta è stata aperta per stabilire le circostanze esatte della sua morte.La polizia non ha voluto rivelare: le dimensioni molto ridotte dell’isola, infatti, porterebbe la notizia ad avere un forte impatto sulla comunità. L’isola di Bute ha una popolazione di circa seimila abitanti e diventò nota nel 2015 per aver accoltoin tutto il Regno Unito in fuga dalla guerra in Siria.