Bimba di 9 anni sbranata da un puma mentre gioca a nascondino in un bosco: gravissima

Una bambina di 9 anni è stata sbranata da un puma mentre giocava insieme ad alcuni suoi amici nei boschi. La piccola Lily Kryzhanivskyy, di 9 anni, era nel bosco con due amici a Fruitland, nello stato di Washington, negli Stati Uniti, quando l'animale selvaggio li ha sorpresi. I bambini stavano giocando a nascondino e la bestia si è avventata sulla bambina lacerandole parte del viso e del corpo.

Leggi anche > Cancro terminale diagnosticato durante il parto cesareo. Il dramma a 37 anni: «I medici dicevano che era solo ansia»

La piccola è stata portata con urgenza in ospedale e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni restano gravi ma sono stabili. La mamma ha tirato un respiro di sollievo e si è detta orgogliosa della sua bambina che è stata in grado di superare una prova così difficile. Lily è fuori dal reparto di terapia intensiva ma il percorso verso la guarigione è ancora lungo, così lo zio ha deciso di aprire una raccolta fondi on line per aiutare la famiglia nelle spese mediche.

Chiedo le vostre preghiere e il sostegno di sua madre Yelena, a causa di tutte le spese mediche e delle assenze dal lavoro, per favore aiutate a raccogliere fondi in modo che tutti noi possiamo sostenere e aiutare Yelena a prendersi cura di sua figlia Lily», ha scritto lo zio sulla pagina web. I medici per ora non si sbilanciano e nonostante la bimba sia più stabile resta ancora intubata.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Giugno 2022, 13:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA