Bimba di 9 anni muore a causa dell'inquinamento, stroncata da un attacco d'asma

Muore a causa del forteLa piccola Ella Kissi-Debrah è stat, secondo la versione ufficiale, ma la sua famiglia si batte da tempo per dimostrare che il suo stato di salute era stato causato da un forte inquinamento presente nell'area in cui viveva con la sua famiglia.La bambina è morta, a Londra, in periferia, dove il livello di inquinamento dell'aria spesso raggiunge picchi preoccupanti. Da 6 anni, quando è morta Ella, la famiglia si batte per avere giustizia, da sempre affermano che il suo stato di salute era stato aggravato dall'inquinamento dell'aria e si impegnano per far in modo che vengano presi provvedimenti. Oggi, come riporta la stampa locale, le loro tesi sembrano essere state riconosciute e l'inchiesta, che fu archiviata, è stata invece riaperta.La corte suprema ha accolto le prove portate dagli avvocati della famiglia si Ella e ora si aprirà una nuova inchiesta. La bimba viveva, infatti, ad appena 25 metri di distanza da uno degli snodi più inquinati della capitale. La piccola stava male da anni, gli ultimi 3 prima della morte ha dovuto combattere quotidianamente contro forti attacchi di asma e convulsioni che l'hanno portata a 27 ricoveri senza che i medici riuscissero a capire le cause dei suoi gravi problemi respiratori.Ora a famiglia cerca giustizia e chiede, nel caso in cui la loro tesi fosse confermata, che vengano presi provvedimenti sull'inquinamento ambientale della città e dei risarcimenti a loro, e chi come loro ha dovuto combattere gli effetti delle polveri sottili.