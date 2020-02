Bimba di 6 anni rapita mentre giocava nel cortile e uccisa dal vicino di casa

Ultimo aggiornamento: Giovedì 20 Febbraio 2020, 13:40

È stata. Faye Marie Swetlik,, era scomparsa lunedì 10 febbraio mentre giocava nel cortile di casa dopo essere tornata da scuola nella Carolina del Sud e dopo 4 giorni è stata trovata priva di vita. Le indagini hanno ricondotto al suoIn questi giorni stanno venendo a galla dei particolari dell'omicidio che ha sconvolto l'intera comunità. Coty Scott Taylor, il suo vicino di casa di 30 anni avrebbe rapito la piccola per poi strangolarla. Subito dopo si è ucciso tagliandosi la gola. La piccola, come riporta anche la stampa locale , è stata trovata in una zona boschiva, pochi metri più lontano da lei le autorità hanno poi rinvenuto il corpo del vicino di casa.Le analisi sul corpo sembrano confermare l'omicidio da parte del 30enne, ma non si conoscono le cause che potrebbero averlo spinto a compiere un simile gesto. A lanciare l'allarme sono stati i genitori di Faye dopo che la bambina era scomparsa. La polizia ha interrogato tutti i vicini, compreso Taylor che fece entrare gli agenti in casa per una perquisizione due giorni dopo la scomparsa della bimba. Nell'abitazione non fu trovato nulla, poi due giorni dopo l'uomo si tolse la vita e nel cassonetto dell'immondizia sono stati ritrovati gli stivali della piccola.