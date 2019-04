Bimba di 4 anni viene stuprata e picchiata per anni dai familiari: «Mi chiudevano nella gabbia dei cani»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Unai è stata sottoposta a sevizie e abusi al limite della sopportazione umana dalla sua stessa famiglia. La piccola di Harvey, in Louisiana, ha subito per anni fino a quando non ha deciso di rompere il silenzio e ha denunciato 5 persone della sua famiglia.Oggi la bambina ha 12 anni e ha raccontato quello che è stata costretta a subire dall'età di 4 anni. La piccola è stata ricoverata in una struttura per la salute mentalea Bilox, nel Mississippi. Durante la terapia sono emerse man mano le violenze subite dal 2009 al 2017 e sono scattate le denunce. In manette sono finiti Tilman Carolise, 53 anni, Harrington Matherne, 66 anni, Farrel Tregre, 19, Tina Tregre, 46 anni e madre di quest'ultimo, e sua sorella, Terri Tregre, 40.Tutti i familiari della bambina l'avrebbero più volte picchiata, stuprata, lasciata senza cibo e anche chiusa in gabbia, come riporta il Daily Mail. La bambina veniva minacciata di morte nel caso in cui avesse parlato, così per anni, in preda al terrore, ha subito senza far parola con nessuno di quello che accadeva. La vittima è stata persino chiusa nella gabbia di un cane e legata a un albero prima di essere violentata. Mentre gli uomini compivano le violenze le due donne avevano il compito di sorvegliare la piccola ed evitare che potesse fuggire.