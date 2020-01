Bimba di 3 anni muore dopo aver ingerito una pila, per i medici era solo una bronchite

Bimba di 2 mesi muore di overdose dopo essere stata allattata, arrestata la madre tossicodipendente

Mercoledì 29 Gennaio 2020, 14:42

Per i, ma laaveva ingoiato delle. Faustine Aberkane è morta in Franciadopo unada parte dei medici che avrebbero dovuto salvarle la vita. La bambina, originaria di Bron, era stata portata in ospedale con una forte tosse, difficoltà respiratorie e inappetenza.I medici avevano diagnosticato una bronchite, ma la bimba aveva ingoiato una pila che i medici avrebbero ignorato. I fatti risalgono a tre anni fa, ma in questi giorni è arrivata la conferma ineccepibile contro i medici e radiologi che non si sarebbero accorti dell’evidente macchia che era visibile nelle radiografie quando hanno visitato la piccola. In un primo acceso al pronto soccorso i medici le avevano detto che era solo bronchite, qualche giorno dopo però i genitori sono tornati in ospedale, vedendo che le sue condizioni peggioravano, ma fu confermata la diagnosi.Faustine però aveva in corpo una pila al litio che le stava bruciando la gola, quano i dottori se ne sono accorti, come riporta anche la stampa locale , per la bambina era ormai troppo tardi. Per un anno è stata sottoposta a un calvario infinito, 27 operazioni e ricoveri, ma purtroppo le sue condizioni di salute erano ormai compromesse. Una serie di errori medici, sommati ad altri errori, hanno portato alla tragedia e oggi i genitori chiedono che venga fatta giustizia.Le cartelle cliniche, dopo anni, hanno incastrato i medici. Negli esami era evidente quello che stava accadendo alla piccola, ma i referti non sono stati controllati con attenzione e la superficialità dei professionisti è stata fatale a una bambina di 3 anni. I dottori si sono giustificati dicendo di aver creduto che la macchia fosse dovuta a una medaglia dimenticata dalla piccola durante gli esami.